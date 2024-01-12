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14:30, 12 января 2024Россия

Власти российского региона опровергли запрет на шубы для чиновников

Пресс-служба саратовского губернатора опровергла запрет на шубы для чиновников

Фото: Anton Savinov / Unsplash

В пресс-службе губернатора Саратовской области Романа Бусаргина опровергли запрет на шубы для чиновников. Об этом сообщает РБК.

«Запрета не было и нет, ни официального, ни негласного. Государственные служащие должны придерживаться делового стиля одежды, как и всегда это было», — приводит издание слова пресс-службы губернатора российского региона.

Ранее появилась информация, что в Саратовской области чиновников попросили не надевать шубы и одежду из дорогой натуральной кожи на встречи с местными жителями.

«Лайфстайл саратовских чиновников должен демонстрировать скромность, простоту, сдержанность. В тренде — неказистые куртки, утепленные кепки, вязаные шапки», — рассказал собеседник «Взгляд-инфо».

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      Никита Абрамов
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