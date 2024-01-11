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14:33, 11 января 2024Россия

Российских чиновников попросили не надевать шубы на встречи с жителями

Чиновников Саратовской области попросили не надевать шубы на встречи с жителями

Фото: ChiccoDodiFC / Shutterstock / Fotodom

В Саратовской области чиновников попросили не надевать шубы и одежду из дорогой натуральной кожи на встречи с местными жителями. Об этом сообщает местное издание «Взгляд-инфо» со ссылкой на источники в аппарате губернатора российского региона.

«Лайфстайл саратовских чиновников должен демонстрировать скромность, простоту, сдержанность. В тренде — неказистые куртки, утепленные кепки, вязаные шапки», — рассказал собеседник издания.

Чиновники все же могут носить мех, но не в качестве доминирующего элемента верхней одежды, уточнил он, подчеркнув, что такой дресс-код укажет на единство с жителями. По информации источников, в правительстве Саратовской области с пониманием отнеслись к новым требованиям.

В 2022 году в сети возмутились нарядом белгородской чиновницы Галины Шаповаловой — на мероприятии, приуроченном к годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции, она была в платье, на котором было написано слово Party (вечеринка). Сама чиновница впоследствии заявила, что решила, что надпись на ее наряде означает слово «партия».

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      Анастасия Шейкина
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