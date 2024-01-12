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14:29, 12 января 2024Россия

Володин высказался об ответственности для случайных гостей голой вечеринки

Володин: следовало бы жестче реагировать на случайных гостей вечеринки Ивлеевой

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Генеральной Прокуратуре следовало бы жестче реагировать на посетителей скандальной вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, которые заявили, что оказались на вечеринке случайно. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводит РИА Новости.

По словам Володина, ему хотелось бы, чтобы ответственность ждала и тех гостей Ивлеевой, которые якобы «дверь не ту открыли».

«Общество несогласно с тем, когда начинают наши ценности перечеркивать, игнорировать, и правильно, чтобы мы в таких случаях все реагировали и защищали нашу страну», — высказался политик.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 и 21 декабря 2023 года в ночном клубе. В первый день мероприятие посетили звезды российского шоу-бизнеса. Они были одеты согласно дресс-коду, предполагающему минимум одежды.

Артисты, принявшие участие в мероприятие, столкнулись с отменой их концертов и исключением их из новогодних телешоу. Многие, в частности, певцы Дима Билан и Филипп Киркоров лишились рекламных контрактов. Последний заявлял, что оказался на вечеринке, так как «зашел не в ту дверь, не знал о характере событий».

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