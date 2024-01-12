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06:30, 12 января 2024Наука и техника

Samsung представила следящий за геймерами монитор

Samsung выпустила монитор для VR-игр, следящий за направлением взгляда геймера

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Южнокорейская корпорация Samsung выпустила монитор для геймеров, адаптированный к VR-видеоиграм. Об этом сообщает издание SamMobile.

Девайс имеет сенсоры, которые отслеживают положение головы, глаз и взгляда пользователя. На основе этой информации устройство может передвигать курсор или прицел на экране в зависимости от того, куда сосредоточено внимание геймера.

Представленный девайс поддерживает актуальные игры в виртуальной реальности. Также он совместим с платформой Steam VR. Таким образом, гаджет можно использовать для запуска видеоигр без специальной гарнитуры. В компании объяснили, что будут развивать направление VR-игр в дальнейшем.

Также новое устройство может отображать некоторый двухмерный контент в 3D. В Samsung отметили, что монитор анализирует объекты и цвета, автоматически накладывая на них тени. В корпорации не стали раскрывать другие подробности, отметив, что устройство будет выпущено на рынок позднее в 2024 году.

Ранее специалисты Omdia предсказали рынку виртуальных гарнитур и прочих VR-устройств затяжной кризис. В материале исследовательской фирмы говорится, что по итогам 2023 года поставки VR-очков упали на 24 процента.

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      Андрей Ставицкий
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