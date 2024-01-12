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14:00, 12 января 2024Бывший СССР

Захарова призвала Армению не срываться в абсурд в стремлении понравиться Западу

Спикер МИД Захарова: в Армении доходят до края в стремлении понравиться Западу

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Ряд политиков в Ереване — в частности некоторые депутаты Национального Собрания (НС) Армении — доходят до края и срываются в абсурд в стремлении понравиться Западу. Такое мнение выразила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова. Быть политиков сдержаннее она призвала во время еженедельного брифинга. Запись трансляции доступна во «ВКонтакте»

«Мы обратили внимание на высказывание главы парламентской комиссии по внешним отношениям НС Саркиса Ханданяна, что переговоры на площадках в Вашингтоне и Брюсселе "имеют международный авторитет и это добавляет им легитимности". Ряд людей, которые заявляют подобные вещи, просто утратили чувство меры», — заявила спикер МИД.

Захарова выразила сомнение в адекватности оценки Ханданяна. Запад во главе с США пренебрегает международным правом, развязывает войны и конфликты и провоцирует цветные революции, уверена представитель дипломатического ведомства.

В ходе брифинга Мария Захарова высказалась об обвинениях со стороны Армении в адрес российских миротворцев. Она назвала заявления Еревана подтасовкой фактов.

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      Глеб Палехов
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