Рогов назвал заявление США о прекращении помощи Украине ловушкой

Председатель общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов назвал заявление координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о прекращении помощи Украине со стороны США ловушкой и информационным шумом. Его слова передает РИА Новости.

«Это высказывание на сегодня — не более чем слова, информационный шум и пропагандистская ловушка. Поставки оружия на Украину для коллективного Запада — это малая плата за конфликт с Россией. Сегодня у украинских боевиков есть снаряды, и они продолжают наносить удары по мирным городам», — заявил Рогов.

Он считает, что Вооруженные силы Украины могут получать значительные объемы военной техники и боеприпасов тайно, а «Запад поставит ровно столько режиму [Владимира] Зеленского или того, кто его заменит, чтобы они могли держать оборону и убивать русских людей».

Ранее 12 января стало известно, что США прекратили поставки на Украину оружия и военной техники, так как у Вашингтона не осталось бюджетных средств на эту программу. Кирби подчеркнул, что дальнейшая судьба оказания помощи Киеву зависит от решения Конгресса.