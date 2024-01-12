Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:21, 12 января 2024Бывший СССР

Зеленский обвинил США в лишении денег украинских пенсионеров

Зеленский осудил Десантиса за блокировку выделения помощи Украине

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Владимир Зеленский заявил, что прекращение финансирования Украины со стороны США может лишить жизни несколько миллионов пенсионеров, передает РИА Новости.

В ходе общения с журналистами в Риге он раскритиковал американских политиков, призывающих перестать помогать Киеву. В частности, его попросили прокомментировать высказывания губернатора Флориды Рона Десантиса, выражавшего недовольство тем, что выделенные Вашингтоном средства тратятся на выплаты украинским чиновникам и пенсионерам.

По словам Зеленского, отсутствие помощи может лишить жизни около 12 миллионов украинских пенсионеров, если им не выплатить пенсию. Он подчеркнул, что Десантис «не понимает, что такое поддерживать пенсионеров» в стране, которая находится в состоянии войны. «Когда Десантис станет пенсионером, я ему лично с благодарностью помогу за то, что США помогали нашим пенсионерам», — пообещал Зеленский.

Ранее Белый дом объявил о прекращении поставок оружия и военной техники на Украину. Сообщалось, что у Вашингтона не осталось бюджетных средств на такие программы.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Выдали последний пакет». У США закончились деньги на военную помощь Украине

      «Самая сексуальная в мире хоккеистка» показала фото в нижнем белье

      Зеленский обвинил США в лишении денег украинских пенсионеров

      ЕК задумалась об уступках Венгрии ради многомиллиардной помощи Украине

      Остановки автобусов в Белгороде начали укреплять мешками с песком

      Госдеп заявил об отсутствии информации о закупках российской нефти США

      Сын Байдена не признал вину в неуплате налогов

      Невиновный отсидел 44 года и получил рекордную компенсацию

      Белый дом назвал причину редкого появления Байдена на публике

      Трамп выступил в суде вопреки запрету

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости