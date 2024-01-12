Зеленский обвинил США в лишении денег украинских пенсионеров

Зеленский осудил Десантиса за блокировку выделения помощи Украине

Владимир Зеленский заявил, что прекращение финансирования Украины со стороны США может лишить жизни несколько миллионов пенсионеров, передает РИА Новости.

В ходе общения с журналистами в Риге он раскритиковал американских политиков, призывающих перестать помогать Киеву. В частности, его попросили прокомментировать высказывания губернатора Флориды Рона Десантиса, выражавшего недовольство тем, что выделенные Вашингтоном средства тратятся на выплаты украинским чиновникам и пенсионерам.

По словам Зеленского, отсутствие помощи может лишить жизни около 12 миллионов украинских пенсионеров, если им не выплатить пенсию. Он подчеркнул, что Десантис «не понимает, что такое поддерживать пенсионеров» в стране, которая находится в состоянии войны. «Когда Десантис станет пенсионером, я ему лично с благодарностью помогу за то, что США помогали нашим пенсионерам», — пообещал Зеленский.

Ранее Белый дом объявил о прекращении поставок оружия и военной техники на Украину. Сообщалось, что у Вашингтона не осталось бюджетных средств на такие программы.