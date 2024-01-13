ВС Польши подняли в небо военные самолеты из-за активности авиации России

Оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило, что подняло в небо военные самолеты страны и союзников из-за активности авиации Российской Федерации. Об этом ведомство сообщило на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

В публикации сказано, что повышенная активность авиации РФ связана с «намерением нанести удары по территории Украины». Там отмечается, что запущены все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши.

В оперативном командовании добавили, что из-за активности авиации может вырасти уровень шума, особенно в юго-восточной части страны.

29 декабря Варшава подняла самолеты для перехвата неопознанного летающего объекта (НЛО), нарушившего воздушное пространство со стороны Украины. Как заявлял командующий вооруженными силами республики генерал Мачей Клиш, самолеты должны были сбить ракету, но время ее нахождения на территории страны и характер маневрирования сделали это невозможным. При этом начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула заявил, что ракета была российской, хотя никаких доказательств военные не привели. По его словам, объект задержался в воздушном пространстве Польши на три минуты, успев пролететь 40 километров.

Издание Myśl Polska рекомендовало правительству страны обратиться к ясновидящим из-за ракеты, так как у властей нет знаний, чтобы ответить на вопросы о происхождении объекта. Автор заметки также указал на происходящий в Польше «полный сюрреализм» и восприятие мира большинством жителей через пропаганду, а не через факты.