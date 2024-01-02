В Польше призвали власти обратиться к ясновидящим из-за пролетевшей ракеты

Myśl Polska: Польше стоит обратиться к ясновидящим из-за ракеты с Украины

Правительству Польши стоит обратиться к ясновидящим из-за пролетевшей над страной ракеты, пишет Myśl Polska.

Как уточнило издание, польские власти не имеют знаний, чтобы ответить на вопросы о происхождении ракеты. «Не лучше ли было бы спросить у кого-нибудь из ясновидящих, которых у нас становится все больше и больше», — призвали журналисты.

Автор указал на происходящий в Польше «полный сюрреализм». Он считает, что большинство жителей страны воспринимает мир на основе пропаганды, а не фактов.

29 декабря стало известно, что Польша была вынуждена поднять самолеты для перехвата неопознанного летающего объекта (НЛО), нарушившего воздушное пространство со стороны Украины. В поисках обломков ракеты принимают участие 500 военных.