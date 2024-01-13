«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве

В Москве из-за сильных морозов объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве из-за сильных морозов, это следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

Как уточнили специалисты, степень интенсивности опасных явлений — оранжевый. «Погода опасна», — добавили синоптики. Предупреждение действует с 23:00 субботы, 13 января, до 10:00 воскресенья, 14 января.

Кроме того, по Москве и Московской области ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение действует до 12:00 понедельника, 15 января.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что конец недели в Москве выдастся морозным. Пик холодов придется на субботу, 13 января. Ночью температура в столице понизится до минус 24 градусов, а в Подмосковье — до минус 28 градусов.