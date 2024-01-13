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05:54, 13 января 2024Бывший СССР

На Украине усомнились в гарантиях безопасности от Британии

Депутат Верховной Рады Кучеренко усомнился в гарантиях безопасности от Британии

Фото: Toby Melville / Reuters

Депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко отреагировал на подписание Лондоном и Киевом соглашения о гарантиях безопасности для Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Всем геополитикам, стратегам и домашним хозяйкам: "Полную гарантию может дать только страховой полис!". О. Бендер. Ищите дальше какие-то "гарантии", искатели!» — написали он. По словам депутата, в мире не существует никаких гарантий.

Соглашение о гарантиях безопасности для Украины было подписано украинским президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком 12 января. Уточнялось, что оно будет действовать до вступления республики в НАТО. Кроме того, предусмотрено продление документа после окончания его срока.

В тот же день Сунак объявил о крупнейшем пакете военной помощи Украине размером в 3,2 миллиарда долларов на текущий год.

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