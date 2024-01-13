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14:18, 13 января 2024Забота о себе

Названо серьезное последствие воспаления десен

Китайские ученые доказали негативное влияние пародонтита на легкие

Фото: Unsplash

Пародонтит ухудшает течение хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) из-за своей инфекционной природы. Такое серьезное последствие воспаления десен названо учеными из Сычуаньского университета Китая, опубликовавшие результаты проведенного на мышах исследования в журнале mSystems.

Согласно полученным данным, в организме больного происходит активация двух типов иммунных клеток — γδ-Т-клеток и макрофагов М2. Из-за этого бактерия P. gingivalis, которая играет ключевую роль в развитии пародонтита, начинает оказывать негативное влияние на течение ХОБЛ. Кроме того, доказано, что она может мигрировать в легкие.

Ученые предположили, что блокировка активации иммунных клеток может способствовать в лечении хронической обструктивной болезни легких. Они планируют начать подготовку к таким экспериментам в обозримом будущем.

Ранее стало известно, что бактерия, вызывающая пародонтит, также может замедлять кровоток. Это провоцирует развитие тромбов и приводит к инфарктам и инсультам. Кроме того, ученые обнаружили зависимость между пародонтитом и раком.

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      Олег Давыдов
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