Врач предупредил о неочевидной причине проблем с желудком

Человек без зубов или с плохими зубами хуже пережевывает пищу, что негативно влияет на работу желудка, заявил стоматолог-хирург, имплантолог Арам Давидян. О неочевидных причинах проблем с желудком он предупредил в беседе с «Лентой.ру».

Давидян отметил, что у людей с плохими зубами еда попадает в желудок недостаточно обработанной и плохо смоченной слюной. А пища, состоящая из крупных и жестких кусков, усваивается с трудом, что и приводит к проблемам с желудком.

Кроме того, живущие во рту болезнетворные микроорганизмы, вызывающие воспаление, могут поражать желудочно-кишечный тракт.

Недавно ученые обнаружили зависимость между пародонтитом и раком. Так, пародонтит в пять-шесть раз увеличивает риск возникновения злокачественных образований в области головы и шеи, на 76 процентов — рака поджелудочной железы Арам Давидян стоматолог-хирург

Стоматолог добавил, что бактерия, вызывающая пародонтит, также может замедлять кровоток, что может провоцировать развитие тромбов и приводить к инфарктам и инсультам, заключил врач.

Ранее Давидян развеял миф о заболевании, которое, как считают некоторые, передается через поцелуи. Он объяснил, что таким образом нельзя заразиться кариесом.