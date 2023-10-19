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10:27, 19 октября 2023Забота о себе

Врач предупредил о неочевидной причине проблем с желудком

Фото: Unsplash

Человек без зубов или с плохими зубами хуже пережевывает пищу, что негативно влияет на работу желудка, заявил стоматолог-хирург, имплантолог Арам Давидян. О неочевидных причинах проблем с желудком он предупредил в беседе с «Лентой.ру».

Давидян отметил, что у людей с плохими зубами еда попадает в желудок недостаточно обработанной и плохо смоченной слюной. А пища, состоящая из крупных и жестких кусков, усваивается с трудом, что и приводит к проблемам с желудком.

Кроме того, живущие во рту болезнетворные микроорганизмы, вызывающие воспаление, могут поражать желудочно-кишечный тракт.

Недавно ученые обнаружили зависимость между пародонтитом и раком. Так, пародонтит в пять-шесть раз увеличивает риск возникновения злокачественных образований в области головы и шеи, на 76 процентов — рака поджелудочной железы 

Арам Давидянстоматолог-хирург
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Стоматолог добавил, что бактерия, вызывающая пародонтит, также может замедлять кровоток, что может провоцировать развитие тромбов и приводить к инфарктам и инсультам, заключил врач.

Ранее Давидян развеял миф о заболевании, которое, как считают некоторые, передается через поцелуи. Он объяснил, что таким образом нельзя заразиться кариесом.

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    Вера Владзиевская
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