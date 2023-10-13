Врач развеял популярный миф о передаваемом через поцелуи заболевании

У каждого человека во рту находится индивидуальный набор микробов, которые могут передаваться при пользовании общей посудой или средствами гигиены, а также во время поцелуев. Об этом рассказал врач стоматолог-хирург, имплантолог Арам Давидян. Однако в беседе с «Лентой.ру» главный врач Avroraclinic развеял популярный миф о том, что кариес передается через поцелуи.

У каждого человека во рту развивается своя микрофлора, объяснил врач. Микроорганизмы действительно могут передаваться через поцелуи, но заразиться кариесом таким образом нельзя, объяснил врач.

Также кариес не может перекинуться с одного зуба на другой. Бывают случаи, когда разрушаются два соседних зуба в местах соприкосновения из-за скопления вредных бактерий в одной зоне, но это не инфекционное заболевание Арам Давидян стоматолог-хирург

Давидян добавил, что на скорость развития кариеса у человека влияет множество факторов: наследственность, качество гигиены рта, а также то, сколько сладкого ест человек. Чтобы снизить риск развития кариеса, врач в первую очередь порекомендовал тщательно соблюдать гигиену. Чистить зубы нужно два раза в день, используя при этом не только щетку и пасту, но и зубные нити, отметил он. «Полезно применять ополаскиватель, который нормализует кислотно-щелочной баланс. Продолжительность чистки должна быть не менее двух-четырех минут», — уточнил стоматолог.

Раз в год нужно удалять микробный налет с эмали с помощью профессиональной чистки в стоматологии

Кроме того, он посоветовал есть меньше сладкого и выпечки. Также следует отказаться от перекусов, так как постоянное пребывание пищи во рту создает благоприятную среду для размножения микробов, объяснил Давидян. При этом в меню должно быть больше творога, зелени, кисломолочных напитков и овощей, подытожил врач.

Ранее Арам Давидян перечислил показания для удаления здоровых зубов. Он объяснил, что иногда нужно удалять зубы мудрости, так как из-за них может сформироваться неправильный прикус.