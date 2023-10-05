Врач предупредил о неочевидной опасности проблем с зубами для всего организма

Если долго не лечить зубы, могут развиться болезни сердца и других органов, предупредил стоматолог Андрей Жусев. О неочевидных опасностях проблем с зубами для всего организма врач предупредил в комментарии для издания aif.ru.

Воспалительные процессы во рту увеличивают риск того, что бактерии окажутся в кровотоке, объяснил Жусев. Это в свою очередь влечет развитие заболеваний сосудов и сердечной мышцы.

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Также стоматолог предупредил, что из-за запущенного кариеса могут развиться периодонтит, периостит, а следом — воспаление сердечной мышцы (миокардит).

Жусев добавил, что нередко проблемы с зубами, которые человек не лечит, приводят к развитию инфекционных эндокардитов, из-за которых страдают клапаны сердца. В особо тяжелых случаях эта патология приводит к летальному исходу, констатировал врач.

«Тщательная гигиена полости рта, периодические осмотры у стоматолога — хороший вклад в предупреждение заболеваний сердца и сердечно-сосудистой системы», — подвел итог Жусев.

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