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11:26, 5 октября 2023Забота о себе

Врач предупредил о неочевидной опасности проблем с зубами для всего организма

Фото: Ibrahim Boran / Unsplash

Если долго не лечить зубы, могут развиться болезни сердца и других органов, предупредил стоматолог Андрей Жусев. О неочевидных опасностях проблем с зубами для всего организма врач предупредил в комментарии для издания aif.ru.

Воспалительные процессы во рту увеличивают риск того, что бактерии окажутся в кровотоке, объяснил Жусев. Это в свою очередь влечет развитие заболеваний сосудов и сердечной мышцы.

на 25
процентов

чаще страдают от болезней сердца и сосудов люди с кариесом

Также стоматолог предупредил, что из-за запущенного кариеса могут развиться периодонтит, периостит, а следом — воспаление сердечной мышцы (миокардит).

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Жусев добавил, что нередко проблемы с зубами, которые человек не лечит, приводят к развитию инфекционных эндокардитов, из-за которых страдают клапаны сердца. В особо тяжелых случаях эта патология приводит к летальному исходу, констатировал врач.

«Тщательная гигиена полости рта, периодические осмотры у стоматолога — хороший вклад в предупреждение заболеваний сердца и сердечно-сосудистой системы», — подвел итог Жусев.

Ранее стоматолог Арам Давидян назвал показания для удаления здоровых зубов. По его словам, из-за зубов мудрости может сформироваться неправильный прикус.

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    Вера Владзиевская
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