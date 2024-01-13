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05:48, 13 января 2024Бывший СССР

Российские войска поразили под Клещеевкой 1-ю президентскую бригаду ВСУ

МО РФ: бойцы «Юга» отразили 4 контратаки и разбили 1-ю президентскую бригаду ВСУ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Thomas Peter / Reuters

Российские бойцы из группировки войск «Юг» отразили четыре контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также разбили три бригады противника: 2-ю механизированную, 10-ю горно-штурмовую и 1-ю президентскую. Об этом сообщил представитель Минобороны РФ, начальник пресс-центра Южной группировки Вадим Астафьев, передает ТАСС.

«При поддержке ударов оперативно-тактической, армейской авиации и огня артиллерии успешно отразили четыре контратаки ВСУ в районах Богдановки и Новгородского, нанесли поражение живой силе и технике 22-й механизированной, 10-й горно-штурмовой и 1-й президентской бригадам в районе Веселого и Клещеевки», — уточнил Астафьев. Он добавил, что потери противника в живой силе составили до 265 бойцов.

Также при помощи артиллерии, противотанковых ракет и беспилотников группировка поразила пункт управления БПЛА, опорный пункт и 25 блиндажей, боевую машину пехоты и два пикапа. Кроме того, удалось уничтожить четыре миномета противника и сбить четыре украинских беспилотника средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в МО РФ рассказали, что ВСУ прекратили активность на одном из направлений в зоне СВО — краснолиманском. В то же время российские авиация и артиллерия поразили более 150 выявленных целей противника.

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      Александра Синицына
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