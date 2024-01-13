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05:25, 13 января 2024Наука и техника

НАСА представило экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59

НАСА и Lockheed Martin представили экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59

Фото: Joe Skipper / Reuters

Корпорация Lockheed Martin совместно с национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) представили экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59, который сможет преодолеть звуковой барьер со сниженным уровнем шума. Об этом сообщается на сайте управления.

Презентация самолета прошла на заводе в калифорнийском Палмдейле. X-59 разрабатывался в рамках программы Quesst. В НАСА уточнили, что проект посодействует снятию запрета на коммерческие сверхзвуковые полеты. Ограничение на такие полеты действуют более 50 лет.

Отмечается, что разработка X-59 началась в 2019 году, сборка завершилась в 2021-м. Первый тестовый полет запланирован на конец весны или лето 2024 года. В НАСА сообщили, что самолет сможет достигать скорости в 1488 км/ч на высоте до 16,8 тысячи метров.

Ранее американское издание The National Interest назвало Су-35 «способным противником» американского F-35.

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      Юлия Мискевич
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