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19:08, 13 января 2024Мир

США вышли на контакт с Ираном для обсуждения атак хуситов

Байден: США в частном порядке направили Ирану послание об атаках хуситов

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена направила в Тегеран послание, которое касается атак йеменских хуситов из правящего в стране движения «Ансар Алла». Об этом, как передает РИА Новости, журналистам сообщил сам американский лидер.

«Мы донесли послание им в частном порядке и убеждены, что мы основательно подготовились», — констатировал Байден.

При этом президент Соединенных Штатов не стал раскрывать детали этого послания. Также остается неизвестным, вышел ли на контакт с Вашингтоном сам Иран и приняли ли его представители участие в обсуждении вопроса.

Тем временем йеменские хуситы назвали расположенные в ближневосточном регионе военные объекты США своей законной целью. Представитель движения пригрозил принимавшим участие в ракетном ударе по стране Соединенным Штатам и Великобритании «скорым ответом», а также намекнул на опасность для военных судов противников, расположенных в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

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      Олег Давыдов
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