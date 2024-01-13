США вышли на контакт с Ираном для обсуждения атак хуситов

Байден: США в частном порядке направили Ирану послание об атаках хуситов

Администрация президента США Джо Байдена направила в Тегеран послание, которое касается атак йеменских хуситов из правящего в стране движения «Ансар Алла». Об этом, как передает РИА Новости, журналистам сообщил сам американский лидер.

«Мы донесли послание им в частном порядке и убеждены, что мы основательно подготовились», — констатировал Байден.

При этом президент Соединенных Штатов не стал раскрывать детали этого послания. Также остается неизвестным, вышел ли на контакт с Вашингтоном сам Иран и приняли ли его представители участие в обсуждении вопроса.

Тем временем йеменские хуситы назвали расположенные в ближневосточном регионе военные объекты США своей законной целью. Представитель движения пригрозил принимавшим участие в ракетном ударе по стране Соединенным Штатам и Великобритании «скорым ответом», а также намекнул на опасность для военных судов противников, расположенных в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.