Старый Новый год в России 2024: приметы и традиции 13 января
В середине января в России принято отмечать старый Новый год. Он не входит в череду длинных нерабочих дней и вообще не является официальным праздником. Однако, согласно опросу ВЦИОМ, в 2024 году его планируют отмечать 58 процентов россиян. Что это за праздник и какие традиции на него принято соблюдать — в материале «Ленты.ру».
Дата
Старый Новый год в России отмечается в ночь с 13 на 14 января. В 2024-м эти даты выпадают на субботу и воскресенье соответственно.
История праздника
До 1918-го Россия жила по юлианскому календарю, введенному в Риме еще в 45 году до нашей эры. К тому моменту в большинстве стран Европы уже несколько столетий действовал григорианский календарь. Из-за неправильного расчета високосных годов к началу XX века юлианский опережал григорианский календарь на 13 дней.
Так, 14 февраля 1918 года в РСФСР начала действовать новая система летоисчисления. 14 февраля превратилось в 1. А традиционный Новый год, который к тому моменту отмечали в ночь с 31 декабря на 1 января, сдвинулся на ночь с 13 на 14 января.
По сути, старый Новый год — этот то же 1 января, только по юлианскому календарю
Многие россияне не стали отказываться от традиции отмечать праздник в привычную дату и стали собираться в семейном кругу 13 января.
Традиции
Старый Новый год не принято отмечать так широко, как 1 января. Об этом свидетельствуют и результаты опроса ВЦИОМ. Каждый второй россиянин заявил, что проведет его дома, 39 процентов респондентов планируют накрыть праздничный стол, а 24 процента — собраться в кругу семьи.
Исторически большинство традиций старого Нового года похожи на традиции обычного Нового года, ведь это по сути один праздник. Однако есть у него и особые черты.
- Старый Новый год принято встречать в чистой опрятной одежде.
- В сам старый Новый год убираться в доме нельзя — есть риск «вымести» из жилища удачу.
- На 13 января Русская православная церковь (РПЦ) почитает Василия Великого, архиепископа Кесарийского. Он считается покровителем свиноводов, поэтому на праздник традиционно подавали блюда из свинины.
- Утром 14 января по домам ходили молодые люди и разбрасывали в избах зерна, желали хозяевам хорошего урожая. Такой обряд назывался «посеванием». Взамен хозяева домов давали молодежи угощения.
Приметы
- Если на старый Новый год теплая погода — значит, лето будет жарким.
- Если в праздничную ночь метель — значит, весна придет поздно.
- Если на небе не видно луны — будет засуха.
- Туман на старый Новый год сулит прибыль и урожай.
- Если первым в гости на старый Новый год придет мужчина, значит, семью в новом году ждут удача и счастье.
Некоторые суеверия были связаны с самой датой праздника. На старый Новый год старались не произносить слово «тринадцать»
Кроме того, не принято в этот день сквернословить, давать деньги в долг, считать мелкие монеты и отмечать праздник в женской компании.
В каких странах отмечают старый Новый год
Этот праздник популярен не только в России. Так, старый Новый год отмечают в странах бывшего СССР, а также в Тунисе, Черногории, Сербии и других государствах.
Долина Гуэйн в Уэльсе
Здесь по-прежнему отказываются принимать григорианский календарь, который действует в Британии с середины XVIII века, и отмечают Новый год по старому стилю. Хен Галан, или «старое первое число месяца», празднуют с песнями, колядками и традиционным домашним пивом.
Македония
В этой стране 13 и 14 января проходит Вевчанский карнавал. Вевчани — это деревня с населением около 2500 человек, однако местный карнавал известен на весь мир. Жители деревни одеваются в яркие костюмы и маски, пародируют политиков и знаменитостей, играют традиционную музыку или просто стучат по посуде.
Сербия и Черногория
В этих странах традиции старого Нового года частично повторяют обычаи, принятые на Рождество — оно в Сербии и Черногории отмечается, как и в России, 7 января. В Сербии на старый Новый год пекут традиционный сладкий хлеб, в центр которого вкладывают маленькие шарики из теста.