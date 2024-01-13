В середине января в России принято отмечать старый Новый год. Он не входит в череду длинных нерабочих дней и вообще не является официальным праздником. Однако, согласно опросу ВЦИОМ, в 2024 году его планируют отмечать 58 процентов россиян. Что это за праздник и какие традиции на него принято соблюдать — в материале «Ленты.ру».

Дата

Старый Новый год в России отмечается в ночь с 13 на 14 января. В 2024-м эти даты выпадают на субботу и воскресенье соответственно.

История праздника

До 1918-го Россия жила по юлианскому календарю, введенному в Риме еще в 45 году до нашей эры. К тому моменту в большинстве стран Европы уже несколько столетий действовал григорианский календарь. Из-за неправильного расчета високосных годов к началу XX века юлианский опережал григорианский календарь на 13 дней.

Фото: Давид Шоломович / РИА Новости

Так, 14 февраля 1918 года в РСФСР начала действовать новая система летоисчисления. 14 февраля превратилось в 1. А традиционный Новый год, который к тому моменту отмечали в ночь с 31 декабря на 1 января, сдвинулся на ночь с 13 на 14 января.

По сути, старый Новый год — этот то же 1 января, только по юлианскому календарю

Многие россияне не стали отказываться от традиции отмечать праздник в привычную дату и стали собираться в семейном кругу 13 января.

Традиции

Старый Новый год не принято отмечать так широко, как 1 января. Об этом свидетельствуют и результаты опроса ВЦИОМ. Каждый второй россиянин заявил, что проведет его дома, 39 процентов респондентов планируют накрыть праздничный стол, а 24 процента — собраться в кругу семьи.

Исторически большинство традиций старого Нового года похожи на традиции обычного Нового года, ведь это по сути один праздник. Однако есть у него и особые черты.

Старый Новый год принято встречать в чистой опрятной одежде. В сам старый Новый год убираться в доме нельзя — есть риск «вымести» из жилища удачу. На 13 января Русская православная церковь (РПЦ) почитает Василия Великого, архиепископа Кесарийского. Он считается покровителем свиноводов, поэтому на праздник традиционно подавали блюда из свинины. Утром 14 января по домам ходили молодые люди и разбрасывали в избах зерна, желали хозяевам хорошего урожая. Такой обряд назывался «посеванием». Взамен хозяева домов давали молодежи угощения.

Фото: Борис Кавашкин / РИА Новости

Приметы

Если на старый Новый год теплая погода — значит, лето будет жарким.

Если в праздничную ночь метель — значит, весна придет поздно.

Если на небе не видно луны — будет засуха.

Туман на старый Новый год сулит прибыль и урожай.

Если первым в гости на старый Новый год придет мужчина, значит, семью в новом году ждут удача и счастье.

Некоторые суеверия были связаны с самой датой праздника. На старый Новый год старались не произносить слово «тринадцать»

Кроме того, не принято в этот день сквернословить, давать деньги в долг, считать мелкие монеты и отмечать праздник в женской компании.

В каких странах отмечают старый Новый год

Этот праздник популярен не только в России. Так, старый Новый год отмечают в странах бывшего СССР, а также в Тунисе, Черногории, Сербии и других государствах.

Фото: Александра Краснова / ТАСС

Долина Гуэйн в Уэльсе

Здесь по-прежнему отказываются принимать григорианский календарь, который действует в Британии с середины XVIII века, и отмечают Новый год по старому стилю. Хен Галан, или «старое первое число месяца», празднуют с песнями, колядками и традиционным домашним пивом.

В этой стране 13 и 14 января проходит Вевчанский карнавал. Вевчани — это деревня с населением около 2500 человек, однако местный карнавал известен на весь мир. Жители деревни одеваются в яркие костюмы и маски, пародируют политиков и знаменитостей, играют традиционную музыку или просто стучат по посуде.

Сербия и Черногория

В этих странах традиции старого Нового года частично повторяют обычаи, принятые на Рождество — оно в Сербии и Черногории отмечается, как и в России, 7 января. В Сербии на старый Новый год пекут традиционный сладкий хлеб, в центр которого вкладывают маленькие шарики из теста.