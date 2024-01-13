В России экс-участкового обвинили в насилии после жалобы на начальство

Бывшего свердловского участкового обвинили в насилии за рассказ про сокрытие тел

В Свердловской области экс-участкового Юрия Золотко из поселка Шаля, обвинили в насилии в отношении трех граждан после его жалобы на начальство. Об этом сообщает «Уральский меридиан».

По данным агентства, Золотко обвинил коллег в сокрытии трех тел в чужих могилах. Как уточняет издание E1.ru, в конце 2023 года мужчина обратился в Следственный комитет (СК) с соответствующей жалобой на свое начальство. Он утверждал, что на закрепленном за ним участке кладбища незаконно закопали три тела, скрыв от него этот факт и не зарегистрировав в установленном порядке. После этого Золотко уволили, а по факту его обращения была проведена проверка, однако она не подтвердила сведения о причастности полицейских к сокрытию тел на территории Шалинского района.

Жена Золотко Кристина рассказала URA.RU, что против мужчины завели уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ, подняв старые эпизоды из 2019, 2021 и 2022 годов. По ее словам, во всех трех случаях Золотко якобы бил людей. Пострадавшие — люди, которых участковый ранее задерживал, и после проведения проверок по делам были отказы, а теперь их снова подняли. Женщина добавила, что дома прошел обыск — следователи забрали компьютер, телефон и другую технику бывшего участкового.

Старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга подтвердил «Уральскому меридиану» факт обыска у Золотко.

«В ходе расследования было установлено, что в период с 2019 по 2021 год Юрий Золотко, работавший на тот момент в полиции, применял насилие в отношении трех граждан. В рамках уголовного дела были проведены допросы свидетелей и обыск в его жилище, в результате которого были изъяты предметы, имеющие значение для следствия», — сказал он.

Известно, что это не первое увольнение Золотко — в ноябре 2022 года его увольняли за поступок, порочащий честь силового ведомства, но ему удалось восстановиться на службе в 2023 году. Как уточнил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых, решением двух судебных инстанций увольнение было признано законным.

Сам участковый рассказывал E1.ru, что первое увольнение произошло из-за его принципиальной позиции — он утверждает, что причиной стала жалоба на условия службы, после которой в работе произошли улучшения, но ухудшилось отношение начальства.