Участок российской дороги перекрыли из-за фрагментов неизвестного устройства

Участок дороги на Кубани перекрыли из-за фрагментов неустановленного устройства

Участок дороги между станицами Павловской и Атаманской на Кубани перекрыли из-за обнаружения фрагментов неизвестного устройства. О произошедшем на российской дороге со ссылкой на администрацию Павловского района сообщает оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

В сообщении сказано, что после того, как были замечены фрагменты неустановленного устройства, движение было временно перекрыто «в целях безопасности и для проведения специальных мероприятий». По словам главы Павловского района Романа Парахина, на месте падения разрушений нет. Он добавил, что в результате инцидента никто не пострадал, угрозы для жителей района нет.

В данный момент представители спецслужб и правоохранительных служб разбираются в деталях происшествия. Население района призвали сохранять спокойствие и доверять лишь официальным источникам информации.

Днем ранее стало известно, что в Нижегородской области в аварии с грузовиком и автобусом пострадали десять человек.

