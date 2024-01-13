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11:08, 13 января 2024Бывший СССР

На Украине заявили о повреждении складов в Харьковской области

Глава Харьковской ОВА Синегубов: в селе Ольховатка повреждены склады
Архивное фото

Архивное фото. Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов заявил, что в селе Ольховатка Купянского района области из-за взрывов повреждены склады и предприятия. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, в пятницу, 12 января, Ольховатка подверглась ударам. Повреждения получили два предприятия и склады, отметил он. При этом Синегубов не рассказал, какие именно объекты были атакованы. Глава Харьковской ОВА добавил, что никто из местных жителей не пострадал.

11 января украинские власти сообщили, что в подконтрольной Киеву части Запорожской области получили повреждения объекты инфраструктуры. Глава областной военной администрации Юрий Малашко уточнил, что многие удары наносились с помощью беспилотных летательных аппаратов.

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      Полина Кислицына
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