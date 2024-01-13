Украинцев предложили временно не наказывать за нарушения пребывания в России

МВД: граждан Украины и ЛДНР пока не будут карать за нарушение пребывания в РФ

Украинцев, а также жителей Донецкой и Луганской народных республик (ЛДНР) предложили временно не наказывать за нарушения режима пребывания на территории России. Это следует из проекта указа, представленного МВД РФ, с которым ознакомился ТАСС.

Проект дополнит указ «О временных мерах по урегулированию правового положения лиц, состоявших в гражданстве ДНР или ЛНР, и граждан Украины в РФ». Карательные меры не будут применять только к лицам, которые пока не урегулировали свое законное положение в стране, но хотят это сделать. Им дадут время до 31 декабря 2024 года.

Тем временем иностранцы, которые выступают за насильственное изменение основ конституционного строя России, либо создают угрозу безопасности государства, финансируют или планируют экстремизм или теракты, по-прежнему будут привлекаться к ответственности за нарушение режима пребывания или проживания в РФ. К исключениям также относятся люди, предоставившие поддельные документы или заведомо ложные сведения о себе.

Помимо этого, с помощью проекта планируется до конца 2024 года прекратить выдворение людей, бывших в гражданстве ДНР, ЛНР, а также живущих в Запорожской и Херсонской областях украинцев, которые решили сохранить текущее гражданство и не принимать присягу гражданина РФ (то есть приравниваются к иностранцам). Помимо этого, до 31 декабря им позволят не проходить медосвидетельствование, не иметь страховки и трудоустраиваться без разрешения или патента.

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