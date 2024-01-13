В России нарастили производство высокоточных боеприпасов

КТРВ: с начала СВО выпуск высокоточных боеприпасов нарастили в пять раз

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) с начала специальной военной операции (СВО) нарастила выпуск отдельных видов высокоточных боеприпасов. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Отмечается, что министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии КТРВ в Московской области.

«Генеральный директор Корпорации Борис Обносов доложил генералу армии Сергею Шойгу, что предприятие полностью выполнило гособоронзаказ за 2023 год, а с начала специальной военной операции объемы выпуска высокоточных средств поражения увеличены по отдельным наиболее востребованным номенклатурам выпускаемой продукции в пять раз», — говорится в сообщении.

Глава КТРВ подчеркнул, что объемы выпуска увеличили за счет расширения и модернизации производства, увеличения численности сотрудников, повышения производительности труда и перехода на круглосуточную работу.

Руководитель одного из подразделений предприятия Дмитрий Ковалев сообщил главе Минобороны, что на возглавляемом им участке объемы выпуска продукции увеличились в три раза за счет перехода на 12-часовую смену и повышения производительности труда.

В сентябре президент России Владимир Путин сообщил, что производство бронетехники в стране по сравнению с 2022-м годом выросло вдвое.