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01:55, 13 января 2024Интернет и СМИ

Зеленскому ответили поговоркой на жалобу о пенсионерах

Журналист Боуз: Зеленский жалуется, что большая часть денег осталась в США
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ints Kalnins

Владимир Зеленский делает вид, что благодарен за оказанную помощь, однако на самом деле он жалуется на то, что большая часть денег остается в США. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X.

Так он прокомментировал жалобу украинского лидера на то, что денег на выплату пенсий в бюджете Украины на данный момент нет.

«Он делает вид, что благодарен. На самом деле он жалуется, что большая часть денег осталась в США. В Ирландии есть старая поговорка: "Съеденный хлеб скоро забывается"», — ответил Боуз Зеленскому.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинские пенсионеры не выживут без финансовой помощи от Запада. Он также критически высказался об американских политиках, призывающих перестать помогать Киеву, указав, что они «не понимают, что такое поддерживать пенсионеров в стране, которая находится в состоянии войны».

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      Марина Совина
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