«Мы не можем не дать пенсию». Зеленский предупредил о смерти украинских пенсионеров без помощи Запада

Зеленский пожаловался, что пенсионеры Украины умрут без помощи Запада

Украинские пенсионеры умрут без финансовой помощи от Запада, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он указал на то, что денег на выплату пенсий в бюджете страны на данный момент нет.

При этом он подчеркнул в ходе пресс-конференции во время визита в Латвию, что Украина «много чего покупает за свои деньги», но с финансированием выплат пенсий у государства есть большие сложности.

«Мы не можем не дать пенсионерам пенсию. Я не давлю на жалость, но без пенсии старые люди просто умрут. У нас более 11 миллионов пенсионеров — есть ли еще хоть одна такая страна в Европе?» — высказался Зеленский.

Зеленский ждет новой финансовой помощи от США

По мнению президента, отсутствие помощи может лишить жизни миллионов украинских пенсионеров. Он также критически высказался об американских политиках, призывающих перестать помогать Киеву, указав, что они «не понимают, что такое поддерживать пенсионеров в стране, которая находится в состоянии войны».

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В декабре об этом же говорила министр экономики Украины Юлия Свириденко. По ее словам, если Украина не получит от Запада дополнительной финансовой помощи, пенсионеры останутся без льгот, а 1,5 миллиона учителей и 500 тысяч чиновников — без зарплат. «Существует огромный риск недофинансирования определенных социальных секторов», — заявила министр. Поскольку собственный бюджет Украина собирается тратить на оборону и обслуживание государственного долга, Свириденко считает, что социальные расходы должен взять на себя Европейский союз.

Тогда же глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа высказывалась, что без помощи США уже в январе на Украине могут возникнуть сложности с расходами в социальной и гуманитарной сферах. Из-за отсутствия помощи могут отменить запланированную с 1 марта этого года индексацию пенсий. При этом министр социальной политики Оксана Жолнович подчеркнула, что на выплату базовой пенсии денег должно хватить за счет средств налогоплательщиков.

Средняя пенсия на Украине составила менее 13 тысяч рублей

Пенсионный фонд Украины в начале этого года сообщил, что за предыдущий год средняя пенсия в стране составила 5385 гривен (менее 13 тысяч рублей). При этом почти три четверти украинцев получают даже меньше этой суммы. Около 65 тысяч человек на Украине живут на пенсию в 2 тысячи гривен (примерно 4,7 тысячи рублей).

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Наиболее высокие пенсии получают в Киевской и Ровенской областях, а также на территории Донецкой народной республики, подконтрольной Украине. Меньше всего — в нескольких западных регионах.

В декабре Украина получила больше миллиарда долларов в том числе на пенсии

Всемирный банк выделил Украине в декабре дополнительные 1,34 миллиарда долларов. Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркивал, что эти средства будут направлены на выплату пенсий, зарплат учителей и «другие приоритетные расходы госбюджета». Основная часть пакета финансирования — средства правительства Японии. Еще часть средств — гранты от США, Швейцарии и Фонда поддержки, восстановления и реформирования Украины.

В сентябре Украина получала от Всемирного банка кредит на 100 миллионов долларов для выплаты пенсий под гарантии Великобритании.