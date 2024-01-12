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07:40, 12 января 2024Бывший СССР

Зеленский назвал условие для вымирания пенсионеров на Украине

Зеленский предрек вымирание пенсионеров на Украине при нехватке денег от США

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Прекращение финансирования Украины со стороны США может лишить жизни несколько миллионов пенсионеров. Об этом предупредил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ Прибалтики в Риге, трансляция велась в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Он раскритиковал позицию губернатора Флориды Рона Десантиса, выступающего против продолжения оказания Киеву помощи. Тот выяснил, что переданные Вашингтоном средства идут на выплаты украинским чиновникам и пенсионерам. «Десантис не понимает, что такое поддерживать пенсионеров в воюющей стране. Когда Десантис станет пенсионером, я ему лично с благодарностью помогу», — сказал украинский лидер.

В декабре 2023 года министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что 10 миллионов пенсионеров могут остаться без пенсии, если страна не получит от Запада дополнительной финансовой помощи. Глава Минэкономики объяснила призыв к Европейскому союзу взять на себя расходы социального сектора тем, что собственный бюджет Украина должна тратить на оборону и обслуживание государственного долга.

По данным Пенсионного фонда Украины, средняя пенсия в стране в 2023 году составила 5385 гривен (менее 13 тысяч рублей). При этом почти три четверти граждан получают меньше этой суммы.

Общий объем военной помощи Запада Украине превысил 200 миллиардов долларов.

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      Марина Совина
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