Зеленский предрек вымирание пенсионеров на Украине при нехватке денег от США

Прекращение финансирования Украины со стороны США может лишить жизни несколько миллионов пенсионеров. Об этом предупредил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ Прибалтики в Риге, трансляция велась в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Он раскритиковал позицию губернатора Флориды Рона Десантиса, выступающего против продолжения оказания Киеву помощи. Тот выяснил, что переданные Вашингтоном средства идут на выплаты украинским чиновникам и пенсионерам. «Десантис не понимает, что такое поддерживать пенсионеров в воюющей стране. Когда Десантис станет пенсионером, я ему лично с благодарностью помогу», — сказал украинский лидер.

В декабре 2023 года министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что 10 миллионов пенсионеров могут остаться без пенсии, если страна не получит от Запада дополнительной финансовой помощи. Глава Минэкономики объяснила призыв к Европейскому союзу взять на себя расходы социального сектора тем, что собственный бюджет Украина должна тратить на оборону и обслуживание государственного долга.

По данным Пенсионного фонда Украины, средняя пенсия в стране в 2023 году составила 5385 гривен (менее 13 тысяч рублей). При этом почти три четверти граждан получают меньше этой суммы.

Общий объем военной помощи Запада Украине превысил 200 миллиардов долларов.