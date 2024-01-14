В Норвегии арестовали американца с оружием и адресами королевичей

VG: американца с оружием и адресами норвежских королевичей арестовали в Осло

Полиция арестовала американца с незарегистрированным оружием и с адресами членов королевской семьи Норвегии в аэропорту Осло. Об этом написала местная газета VG со ссылкой на местный суд.

В публикации уточняется, что на минувшей неделе в аэропорту Гардермуэн приземлился гражданин США, в багаже которого обнаружили оружие и записную книжку с адресами нескольких членов королевской семьи Норвегии. Суд первой инстанции регионов Румерике и Гломдаль постановил, что связь мужчины со страной и цель его визита «рассматривается в том числе как особый интерес к норвежской королевской семье».

Журналисты уточнили, что мужчину взяли под стражу. Он признал себя виновным в нарушении закона об оружии, ранее он подавал заявление на разрешение на ввоз оружия в страну. Адвокат Йерунн Лэгланн добавил, что его клиент уведомил таможню о провозе незарегистрированного оружия.

«Дело завершится приговором с признанием вины. Затем мой клиент будет выдворен из страны», — отметил юрист.