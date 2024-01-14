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04:34, 15 января 2024Силовые структуры

Блогеры Чекалины выплатили налоговых долгов на полмиллиарда рублей

Бастрыкин: Чекалины выплатили 504 миллиона рублей налоговых долгов
Валерия и Артем Чекалины

Валерия и Артем Чекалины. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Семья блогеров Чекалиных выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей, рассказал РИА Новости председатель СКР Александр Бастрыкин.

После признания вины и выплаты налогового недоимка, пени и штрафа уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Валерии (более известна как Лерчек) и Артемы Чекалиных было прекращено, добавил Бастрыкин.

По данным СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, «чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».

Глава СКР сообщил, за девять месяцев прошлого года в России по делам об экономических преступлениях возмещено более 83 миллиардов рублей, на имущество фигурантов дел почти на 70 миллиардов рублей наложен арест.

Уголовное дело в отношении супругов возбудили в марте 2023-го. В августе уголовное дело передали в СК.

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      Марина Совина
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