Экс-госсекретарь уйдет из Белого дома для помощи Байдену с переизбранием

Axios: Джон Керри покинет администрацию США ради помощи Байдену с переизбранием

Экс-госсекретарь, спецпредставитель президента США по климату Джон Керри покинет администрацию американского лидера Джо Байдена, чтобы помочь ему с президентскими выборами в 2024 году. Об этом сообщает Axios.

Уточняется, что он уйдет с должности в Белом доме позже текущей зимой. О своих планах Керри уже сообщил главе Белого дома. Как рассказал источник издания, 80-летний экс-госсекретарь уверен, что переизбрание Байдена — это «самое большое изменение», которое может быть сделано в этом году для улучшения климата как внутри страны, так и во всем мире.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.

Ранее Джо Байден заявил, что победа экс-лидера США Дональда Трампа на выборах несет множество угроз стране. Нынешний глава Белого дома считает, что Трамп в первую очередь угрожает американской демократии.