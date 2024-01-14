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02:10, 14 января 2024Мир

Стало известно о возможном продлении финансирования правительства США до марта

Politico: Конгресс США может продлить финансирование работы правительства

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Конгресс США может принять компромиссный законопроект о продолжении финансирования работы правительства до марта 2024 года на следующей неделе, сообщает газета Politico.

По данным издания, что Палате представителей и Сенату Конгресса удалось согласовать данный проект, при том, что спикер нижней палаты Майк Джонсон выражал свое недовольство недовольство по поводу него и отвергал его ранее. Отмечается, что законодателям необходимо утвердить законопроект до истечения крайнего срока действия соответствующего закона — 19 января.

Ранее Белый дом призвал несколько министерств подготовиться к возможному шатдауну — приостановке работы правительства из-за отсутствия финансирования.

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      Марина Совина
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