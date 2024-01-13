Белый дом призвал готовиться к возможному шатдауну

Белый дом предупредил министерства о необходимости подготовки к шатдауну

Белый дом призвал несколько министерств подготовиться к возможному шатдауну — приостановке работы правительства из-за отсутствия финансирования. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Белый дом озвучил предупреждение в пятницу, 12 января. «Административно-бюджетное управление сказало министерствам приготовить планы того, как они будут действовать, в случае если произойдет перебой в государственном финансировании, в результате которого тысячи служащих могут отправить в отпуск без содержания или заставить трудиться без оплаты, а работа некоторых государственных служб будет приостановлена», — говорится в материале.

Отмечается, что потенциальный шатдаун может затронуть министерства по делам ветеранов, сельского хозяйства, жилищного строительства и городского развития, транспорта и энергетики.