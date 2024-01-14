NYT: атаки на Йемен снизили наступательный потенциал хуситов на 30 процентов

Атаки на Йемен США и Великобританиb снизили наступательный потенциал хуситов только на 30 процентров, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Эксперты издания отметили, что удары по позициям хуситов в Йемене в четверг и пятницу, 11 и 12 января, уничтожили около 90 процентов целей. При этом они почти не повлияли на их наступательные возможности.

«Эти удары повредили или уничтожили лишь от 20 до 30 процентов наступательного потенциала хуситов», — подчеркнула газета.

США и Великобритания нанесли массированный удар по Йемену. Обстрелы велись по столице страны Сане и портовым городам. Для ударов использовались боевые самолеты. С моря по ближневосточной стране запускались крылатые ракеты Tomahawk, установленные на эсминцах.