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18:44, 14 января 2024Мир

В России отреагировали на призыв подключить Москву к переговорам по Украине

Депутат Чепа: переговоры по Украине без России невозможны
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Переговоры по урегулированию ситуации на Украине невозможны без России, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на призыв Швейцарии подключить Москву к дискуссии по завершению военного конфликта.

Это абсурд — пытаться без России решать вопрос по Украине

Алексей Чепадепутат Госдумы

«Многие сегодня не прислушиваются [к призыву о диалоге с Россией], потому что они не хотят вести переговоры, потому что пытаются продолжать вести политику до последнего украинца — те, кто не заинтересован в мирных переговорах с самого начала. Мы были заинтересованы в этих переговорах с самого начала, с 2014 года. И Минские соглашения, и последующие — мы все время были в этом заинтересованы, мы продолжаем об этом говорить», — сказал депутат.

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис на пресс-конференции Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что Россию необходимо включить в переговоры по Украине. «Тем или иным способом мы должны найти путь к включению России в процесс. Не будет мира без того, чтобы Россия могла сказать свое слово», — сказал политик.

Как отметил министр, в дискуссии по «украинской формуле мира», которая проходит в Давосе, участвуют представители 83 стран. Он добавил, что Китай не принимает участие, но зато присутствуют Индия, Бразилия и Саудовская Аравия, которые входят в БРИКС.

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