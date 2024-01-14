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04:14, 14 января 2024Мир

Италия примет участие в возможной операции ЕС в Красном море

Минобороны: Италия примет участие в возможной операции ЕС в Красном море

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Италия примет участие в возможной операции Евросоюза по защите торговых судов в Красном море от нападений движения хуситов. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто, пишет РИА Новости.

Он напомнил, что через Красное море проходят 15 процентов кораблей мировой морской торговли. «Италия — наиболее пострадавшая страна. У нас уже есть в этом районе корабль, который защищает наши корабли», — подчеркнул он.

Министр уточнил, что Рим не получал предложения принять участие в ударах по позициям хуситов, поскольку союзники Италии знают: ей понадобится поддержка парламента.

Ранее стало известно, что Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность проведения военной операции в Красном море из-за продолжающихся атак йеменских хуситов.

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      Марина Совина
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