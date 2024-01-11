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19:16, 11 января 2024Мир

Стало известно о переговорах ЕС по проведению военной операции в Красном море

Bloomberg: ЕС рассматривает возможность начала военной операции в Красном море

Фото: Mustafa Kaya / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность проведения военной операции в Красном море из-за продолжающихся атак йеменских хуситов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Стало известно, что на этой неделе страны-члены объединения обсуждали, готовы ли страны покрыть расходы и предоставить суда. Отмечается, что решение о начале операции может быть принято на встрече министров иностранных дел стран ЕС 22 января в Брюсселе.

При этом неясно, как операция ЕС будет дополнять существующую миссию Operation Prosperity Guardian под руководством США, к которой присоединились несколько стран ЕС, включая Францию, Италию, Нидерланды и Испанию.

Ранее Совет Безопасности ООН принял проект резолюции, предложенной США, с осуждением атак хуситов на суда в Красном море. За принятие документа проголосовали 11 членов Совбеза международной организации, четыре государства воздержались, в том числе Россия, Алжир и Китай.

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      Семен Александров
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