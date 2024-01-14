Кеннеди-младший выступил за прекращение финансовой помощи Украине

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступил за прекращение финансовой помощи Украине. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе его избирательного штаба.

Собеседник агентства отметил, что позиция политика отличается как от позиции президента Байдена, так и от позиции республиканцев. В частности, Кеннеди-младший поддерживает ужесточение безопасности границы с Мексикой в целях предотвращения неконтролируемого потока нелегальной иммиграции. В то же время он выступает за прекращение Киева.

Ранее Роберт Кеннеди-младший обвинил американского лидера в препятствовании мирному урегулированию украинского конфликта. Он объяснил, что от кризиса выигрывает только американская оборонная промышленность, но не жители Украины.