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03:01, 14 января 2024Мир

Кандидат в президенты США выступил за прекращение помощи Украине

Кеннеди-младший выступил за прекращение финансовой помощи Украине

Фото: Mark Makela / Reuters

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступил за прекращение финансовой помощи Украине. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе его избирательного штаба.

Собеседник агентства отметил, что позиция политика отличается как от позиции президента Байдена, так и от позиции республиканцев. В частности, Кеннеди-младший поддерживает ужесточение безопасности границы с Мексикой в целях предотвращения неконтролируемого потока нелегальной иммиграции. В то же время он выступает за прекращение Киева.

Ранее Роберт Кеннеди-младший обвинил американского лидера в препятствовании мирному урегулированию украинского конфликта. Он объяснил, что от кризиса выигрывает только американская оборонная промышленность, но не жители Украины.

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      Марина Совина
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