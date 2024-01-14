Концерт британской группы в Греции отменили из-за Украины

Концерт британской группы Tiger Lillies в Афинах отменили из-за Украины

Концерт британского трио Tiger Lillies в Афинах отменили из-за поддержки группой Украины после обращения жителей района Экзархия к властям. Об этом пишет «Эфимерида тон синдактон».

По данным издания, концерт должен был состояться на площади в центре района. Отмечается, что группа должна была дать бесплатное представление в поддержку жителей, протестующих против строительства в Экзархии метро. Акции протеста приводили к стычкам с полицией.

«Из-за их открытой поддержки Украины "группы и отдельные лица, участвующие в социальной жизни района", вынудили организаторов отменить мероприятие», — подчеркнула газета.

В октябре 2023 года финский рэпер Йере Пеухенен, более известный под псевдонимом Käärijä, возмутил зрителей на концерте в Таллине отказом помахать флагом Украины.

