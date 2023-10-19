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15:22, 19 октября 2023Культура

Звезда «Евровидения» Käärijä возмутил фанатов отказом помахать флагом Украины

Звезда «Евровидения» Käärijä на концерте выкинул флаг Украины за кулисы

Фото: Lehtikuva / Jussi Nukari / Reuters

Финский рэпер Йере Пеухенен, более известный под псевдонимом Käärijä, возмутил зрителей на концерте в Таллине отказом помахать флагом Украины. Об этом пишет Iltalehti.

Во время выступления звезды «Евровидения» один из фанатов бросил ему на сцену украинский флаг. «Нет-нет-нет, кто бросил это сюда и почему? Мы сейчас в Эстонии. Это не круто! Зачем ты это вообще сделала?» — сказал он и выкинул атрибут за кулисы.

Позже видеозапись данного момента попала в соцсети и вызвала негодование украинцев. В ходе следующего концерта в Берлине Käärijä также заявил, что получил в свой адрес угрозы физической расправы после инцидента в столице Эстонии.

Музыкант отметил, что якобы перепутал флаг со Швецией, представительнице которой он уступил первое место на «Евровидении» в 2023 году. Käärijä также заявил, что «не хотел выражать неуважение моим эстонским слушателям, махая этим флагом».

Ранее американская певица Мадонна вышла на сцену с украинским флагом во время концерта в Лондоне. Артистка завернулась в него во время исполнения песни Don't Cry For Me Argentina.

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    Сергей Равин
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