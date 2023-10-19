Звезда «Евровидения» Käärijä возмутил фанатов отказом помахать флагом Украины
Финский рэпер Йере Пеухенен, более известный под псевдонимом Käärijä, возмутил зрителей на концерте в Таллине отказом помахать флагом Украины. Об этом пишет Iltalehti.
Во время выступления звезды «Евровидения» один из фанатов бросил ему на сцену украинский флаг. «Нет-нет-нет, кто бросил это сюда и почему? Мы сейчас в Эстонии. Это не круто! Зачем ты это вообще сделала?» — сказал он и выкинул атрибут за кулисы.
Позже видеозапись данного момента попала в соцсети и вызвала негодование украинцев. В ходе следующего концерта в Берлине Käärijä также заявил, что получил в свой адрес угрозы физической расправы после инцидента в столице Эстонии.
Музыкант отметил, что якобы перепутал флаг со Швецией, представительнице которой он уступил первое место на «Евровидении» в 2023 году. Käärijä также заявил, что «не хотел выражать неуважение моим эстонским слушателям, махая этим флагом».
Ранее американская певица Мадонна вышла на сцену с украинским флагом во время концерта в Лондоне. Артистка завернулась в него во время исполнения песни Don't Cry For Me Argentina.