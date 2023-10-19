Звезда «Евровидения» Käärijä возмутил фанатов отказом помахать флагом Украины

Звезда «Евровидения» Käärijä на концерте выкинул флаг Украины за кулисы

Финский рэпер Йере Пеухенен, более известный под псевдонимом Käärijä, возмутил зрителей на концерте в Таллине отказом помахать флагом Украины. Об этом пишет Iltalehti.

Во время выступления звезды «Евровидения» один из фанатов бросил ему на сцену украинский флаг. «Нет-нет-нет, кто бросил это сюда и почему? Мы сейчас в Эстонии. Это не круто! Зачем ты это вообще сделала?» — сказал он и выкинул атрибут за кулисы.

Позже видеозапись данного момента попала в соцсети и вызвала негодование украинцев. В ходе следующего концерта в Берлине Käärijä также заявил, что получил в свой адрес угрозы физической расправы после инцидента в столице Эстонии.

Музыкант отметил, что якобы перепутал флаг со Швецией, представительнице которой он уступил первое место на «Евровидении» в 2023 году. Käärijä также заявил, что «не хотел выражать неуважение моим эстонским слушателям, махая этим флагом».

Ранее американская певица Мадонна вышла на сцену с украинским флагом во время концерта в Лондоне. Артистка завернулась в него во время исполнения песни Don't Cry For Me Argentina.