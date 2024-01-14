ХАМАС заявило о намерении лечить заложников поступающими палестинцам лекарствами

ХАМАС будет лечить заложников лишь лекарствами, которые поступают палестинцам

Представитель палестинского движения ХАМАС в Ливане Усама Хамдан рассказал, что Израиль выступил с предложением передать удерживаемым в секторе Газа заложникам необходимые лекарства. Он подчеркнул, что пленных будут лечить лишь теми медикаментами, которые поступают палестинцам, сообщает телеканал Al-Masirah.

«Сионистский враг предложил послать заложникам лекарства, и мы ответили, что будем лечить их теми лекарствами, которые доходят до нашего народа», — заявил Хамдан.

По его словам, в то время, как движение лечит заложников, израильские войска уничтожают их с помощью бомбардировок. Он также поблагодарил Катар за отправку лекарств в Газу, отметив острую нехватку препаратов.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал взятие под контроль границы палестинского анклава с Египтом одним из обязательных условий окончания военных действий против ХАМАС в секторе Газа.