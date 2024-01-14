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16:05, 14 января 2024Россия

Медведев возмутился предупреждениям о фейках в X

Зампред Совбеза Медведев возмутился предупреждениям о фейках под постом в X

Фото: Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев возмутился тому, что его предыдущий пост в соцсети X (ранее Twitter) маркировали как возможный фейк. Это следует из его новой публикации.

Экс-президент России списал все на «украинофильскую позицию» западных властей.

«Именно поэтому они позволяют украинским ботам публиковать разную чушь в качестве комментариев к очевидным темам. Разве есть сомнения в том, что, если по мере развития военного конфликта между Украиной и Россией какая-нибудь Великобритания введет свои регулярные войска, то она, таким образом, станет стороной конфликта и объявит нам войну?» — написал политик.

До этого зампред Совбеза предупреждал, что размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России. Под этим его постом появились «примечания сообщества» с критикой и сомнениями по поводу слов Медведева.

12 января стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали соглашение о гарантиях безопасности для Украины сроком на десять лет.

Сунак подчеркнул, что это первое двустороннее соглашение о гарантиях безопасности, которые подписывает Украина. Политик заметил, что ранее Британия поддерживала Украину поставками оружия и финансовой помощью.

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      Анна Щербакова
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