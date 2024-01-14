Мошенник попросил влюбившуюся в него женщину покормить кота и выманил деньги

Shot: 43-летняя москвичка влюбилась в афериста и лишилась 20 тысяч рублей

Любовный аферист проявил фантазию и, попросив покормить кота, ловко выманил деньги у влюбившейся в него 43-летней москвички. Историей пострадавшей женщины заинтересовался Telegram-канал Shot.

По данным канала, жительница Москвы познакомилась в дейтинг-приложении с мужчиной по имени Роман в декабре. Они начали флиртовать по переписке, планировали встретиться вживую. Женщина почувствовала, что влюбилась, однако незадолго до праздников мужчина внезапно заявил, что вынужден уехать на похороны отца в какой-то «маленький провинциальный город, который даже никто не знает». Он также попросил женщину съездить в аэропорт Шереметьево, взять из припаркованного там автомобиля бизнес-класса ключи от его квартиры в элитном жилом комплексе и покормить там кота. Россиянка согласилась выполнить просьбу.

Пока она ехала в аэропорт, мошенник пожаловался, что ему заблокировали банковскую карту, и попросил одолжить ему 20 тысяч рублей. Деньги он попросил скинуть на карту какого-то друга, с которым он увидится в своем родном городе. Как только женщина исполнила его просьбу, аферист тут же заблокировал ее во всех мессенджерах. Обманутая россиянка обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске полиция задержала 47-летнего сообщника телефонных мошенников. Известно, что он причастен к двум эпизодам обмана местных пенсионеров на общую сумму почти 400 тысяч рублей.