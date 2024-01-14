Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:37, 14 января 2024Забота о себе

Мошенник попросил влюбившуюся в него женщину покормить кота и выманил деньги

Shot: 43-летняя москвичка влюбилась в афериста и лишилась 20 тысяч рублей

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Любовный аферист проявил фантазию и, попросив покормить кота, ловко выманил деньги у влюбившейся в него 43-летней москвички. Историей пострадавшей женщины заинтересовался Telegram-канал Shot.

По данным канала, жительница Москвы познакомилась в дейтинг-приложении с мужчиной по имени Роман в декабре. Они начали флиртовать по переписке, планировали встретиться вживую. Женщина почувствовала, что влюбилась, однако незадолго до праздников мужчина внезапно заявил, что вынужден уехать на похороны отца в какой-то «маленький провинциальный город, который даже никто не знает». Он также попросил женщину съездить в аэропорт Шереметьево, взять из припаркованного там автомобиля бизнес-класса ключи от его квартиры в элитном жилом комплексе и покормить там кота. Россиянка согласилась выполнить просьбу.

Материалы по теме:
Рынок романтических отношений. Как появились приложения для знакомств и почему их винят в распространении сифилиса?
Рынок романтических отношений.Как появились приложения для знакомств и почему их винят в распространении сифилиса?
7 августа 2022
Как пережить расставание с любимым человеком? Почему пережить разрыв отношений — это так тяжело
Как пережить расставание с любимым человеком?Почему пережить разрыв отношений — это так тяжело
13 августа 2022
«Это не про секс» Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
«Это не про секс»Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
10 октября 2022

Пока она ехала в аэропорт, мошенник пожаловался, что ему заблокировали банковскую карту, и попросил одолжить ему 20 тысяч рублей. Деньги он попросил скинуть на карту какого-то друга, с которым он увидится в своем родном городе. Как только женщина исполнила его просьбу, аферист тут же заблокировал ее во всех мессенджерах. Обманутая россиянка обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске полиция задержала 47-летнего сообщника телефонных мошенников. Известно, что он причастен к двум эпизодам обмана местных пенсионеров на общую сумму почти 400 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Обрядина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Не надо никого освобождать». Во Франции призвали Россию позволить Европе умереть самостоятельно

      Названы влияющие на окончание украинского конфликта факторы

      Мошенник попросил влюбившуюся в него женщину покормить кота и выманил деньги

      Лидер «Хезболлы» высказался об агрессии США против Йемена

      Овечкин пропустит второй матч НХЛ подряд из-за травмы

      Бывший владелец «Техносилы» отказался от российского гражданства

      Белый дом назвал цель операции в Йемене

      На российской трассе произошло три аварии с участием восьми машин

      Новый президент Тайваня пообещал продвигать мир и демократию

      Беглов рассказал о гендерно-нейтральных туалетах в школах Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости