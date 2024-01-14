На Украине признали утечки координат военных объектов в Россию

Эксперт Гетьман: в России знают все координаты военных объектов на Украине

Российские военные имеют в распоряжении все необходимые координаты украинских военных объектов, что и является причиной для эффективных и точных ракетных и беспилотных ударов по ним. Об этом заявил украинский военный эксперт Алексей Гетьман в эфире YouTube-канала Espresso.

«[Русские] прекрасно знают [координаты и расположение военных объектов], потому что все есть в открытых источниках, где находятся наши военные предприятия или предприятия, связанные с военным производством. Можно даже найти их точные координаты, точные названия и то, что они производят», — подчеркнул он.

Ранее анонимный высокопоставленный источник в Вооруженных силах Украины пожаловался британской газете The Independent, что что Россия уничтожила военную промышленность Украины и подчеркнул, что Киев лишился возможности производить оружие. Он также отметил, что сейчас страна полностью зависит от поставок от США, Великобритании, Евросоюза и Южной Кореи.