На Украине указали на неготовность Британии воевать с Россией

Политолог Портников: договор с Киевом подтверждает нежелание Британии войны с РФ

Великобритания не готова вступать в военный конфликт с Россией, что подтверждает ее соглашение с Украиной в сфере безопасности. На это указал украинский политолог Виталий Портников в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей».

По его словам, договор «в практической плоскости не имеет реального измерения». Эксперт полагает, что подобные соглашения лишь маскируют нежелание западных стран принимать участие в конфликте. Он отметил, что они готовы поставлять Украине военную помощь и смотреть, удастся ли ей справиться с Россией.

Портников также добавил, что Великобритании трудно эффективно оказывать поддержку Украине, поскольку у нее меньше ресурсов, чем у Евросоюза и США.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал Британии поддержку со стороны Киева в случае агрессии против нее, в том числе со стороны России, согласно заключенному двустороннему соглашению по безопасности. Он подчеркнул, что договоренности продолжат действовать и после завершения конфликта в республике.