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02:01, 14 января 2024Бывший СССР

Премьер-министр Украины пообещал защищать Британию в случае атаки России

Премьер-министр Украины Шмыгаль пообещал защитить Британию в случае атаки России
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Thomas Imo / Globallookpress.com

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телемарафона заявил, что Киев окажет поддержку Великобритании в случае агрессии против нее, в том числе со стороны России, согласно заключенному двустороннему соглашению по безопасности.

Политик указал, что договоренности являются справедливыми и партнерским, они продолжат действовать и после завершения конфликта в республике.

«И не только Великобритания должна в течение 24 часов среагировать, если произойдет агрессия против Украины, Украина также будет защищать своего союзника и партнера в течение 24 часов, реагировать тем или иным способом для поддержки Великобритании в случае, если Россия захочет атаковать нашего друга, партнера и союзника», — подчеркнул премьер-министр.

Шмыгаль назвал подписание соглашения с Лондоном историческим моментом и выразил надежду, что другие государства заключат с Киевом аналогичные договоренности.

Соглашение о гарантиях безопасности для Украины было подписано украинским президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком 12 января. Уточнялось, что оно будет действовать до вступления республики в НАТО. Кроме того, предусмотрено продление документа после окончания его срока.

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      Марина Совина
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