На Украине задержали незаконно заработавшего два миллиона долларов хакера

Полиция Украины задержала хакера, незаконно заработавшего два миллиона долларов

Национальная полиция Украины в сотрудничестве с Европейским полицейским агентством (Европол) задержала в городе Николаеве хакера, незаконно заработавшего два миллиона долларов (больше 176 миллионов рублей). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Европола.

По данным организации, 29-летний преступник для обогащения тайно распространял на устройства других пользователей вредоносные программы, предназначенные для скрытого майнинга криптовалют. Предполагается, что таким образом злоумышленник сумел заработать больше двух миллионов долларов.

Задержать хакера удалось в рамках тесного многомесячного сотрудничества Европола, украинских властей и сервиса по предоставлению облачного хранилища данных.

Ранее Европол объявил о ликвидации на территории Украины крупной группировки хакеров-вымогателей, жертвами которой стали компании из 71 страны. Помощь Национальной полиции Украины оказывали около 20 следователей из Норвегии, Франции, Германии и США.