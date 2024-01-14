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17:56, 14 января 2024Бывший СССР

На Украине задержали незаконно заработавшего два миллиона долларов хакера

Полиция Украины задержала хакера, незаконно заработавшего два миллиона долларов

Фото: Maksim Shmeljov / Shutterstock / Fotodom

Национальная полиция Украины в сотрудничестве с Европейским полицейским агентством (Европол) задержала в городе Николаеве хакера, незаконно заработавшего два миллиона долларов (больше 176 миллионов рублей). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Европола.

По данным организации, 29-летний преступник для обогащения тайно распространял на устройства других пользователей вредоносные программы, предназначенные для скрытого майнинга криптовалют. Предполагается, что таким образом злоумышленник сумел заработать больше двух миллионов долларов.

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Задержать хакера удалось в рамках тесного многомесячного сотрудничества Европола, украинских властей и сервиса по предоставлению облачного хранилища данных.

Ранее Европол объявил о ликвидации на территории Украины крупной группировки хакеров-вымогателей, жертвами которой стали компании из 71 страны. Помощь Национальной полиции Украины оказывали около 20 следователей из Норвегии, Франции, Германии и США.

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      Алиса Дмитриева
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