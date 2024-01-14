На Западе назвали условие разгрома Украины

Генерал Бридлав: бездействие Запада закончится разгромом Украины

Если Запад продолжит бездействовать, то Украину ждет разгром. Такую точку зрения высказал бывший верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав. Его слова приводит Newsweek.

Как считает Бридлав, без внешней поддержки у Украины нет шансов, так как у России гораздо больше армия и ресурсы.

По этой причине западные страны должны полностью обеспечивать ВСУ, считает генерал. Каким образом это должно происходить, он не уточнил.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рецепт залог успеха заключается в вере — в свои силы и в Украину.