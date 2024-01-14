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02:11, 15 января 2024Бывший СССР

Зеленский назвал веру в Украину залогом победы Украины

Зеленский: имеем потенциал победить, главное — верить в Украину
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters/Ints Kalnins/File Photo

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вера в свои силы и в Украину — залог победы Украины. Слова Зеленского приводит «Украинская правда».

Как считает украинский президент, его страна может объединить весь мир. Для какой цели это нужно, Зеленский не уточнил.

По его словам, первые две недели года вселяют в него оптимизм, так как за это время удалось договориться о новых пакетах помощи. Это в свою очередь должно привести к увеличению производства дронов, ракет и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

14 января в Давосе прошли переговоры, посвященные украинской «формуле мира». Поддержку условиям завершения конфликта в конфигурации, предложенной Киевом, выступают его западные союзники. В то же самое время страны Глобального Юга призывают учитывать интересы России.

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