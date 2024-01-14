Александр Овечкин пропустит второй матч НХЛ подряд из-за травмы

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин пропустит матч регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщает The Hockey News.

Россиянин не сможет выйти на лед из-за травмы нижней части тела. Встреча с «Рейнджерс» станет второй подряд, в которой Овечкин не сыграет.

Матч «Вашингтона» с «Рейнджерс» пройдет в воскресенье, 14 января. Игра начнется в 21:00 по московскому времени.

Ранее 38-летний хоккеист пропускал тренировки из-за проблем со здоровьем. По словам главного тренера «Вашингтона» Спенсера Карбери, Овечкин получил повреждение в матче 7 января.