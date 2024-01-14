Раскрыт способ для России заработать на феномене Эль-Ниньо

Географ Мухаметов: игроки фондового рынка могут заработать на Эль-Ниньо

Старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов раскрыл способ для России заработать на феномене Эль-Ниньо. Его слова приводит РИА Новости.

Эксперт отметил, что игроки фондового рынка имеют возможность получить выгоду от природного явления, поскольку его последствия будут не столь заметны, как в Тихоокеанском регионе. Для этого следует учесть, что владельцы компаний должны начать массово страховать свой бизнес от стихийных бедствий.

«Ответственные бизнесмены, зная о последствиях Эль-Ниньо, должны страховаться в этом году больше, а значит и денег у страховых компаний станет больше, их акции могут пойти вверх», — пояснил Мухаметов.

Он рассказал, что природное явление вызовет засухи в Австралии, которая является одним из крупнейших поставщиков зерна, в Азии сократятся урожаи пшеницы и риса. Эти факторы могут вызвать рост мировых цен на продовольствие.

Специалист уточнил, что Россия находится дальше других стран от Эль-Ниньо, поэтому меньше пострадает от последствий. Если грамотно воспользоваться ростом цен на сельхозпродукцию по всему миру и не допустить их повышения внутри государства, то появится возможность «даже подзаработать» на этом, заключил он.

Ранее замдиректора института экологии РУДН Ирина Головачева рассказала, что Эль-Ниньо может привести к более морозным зимам в том числе и в России.